Αγία Παρασκευή: Καταδίωξη αποκάλυψε περισσότερα από 61 κιλά κάνναβης

Μια τυπική αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7/7, αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, όταν έπειτα από καταδίωξη οχήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 61 κιλά κάνναβης εντός του, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο επιβαινόντων.

Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Ωστόσο, ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 49 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης. Όλη η ποσότητα κατασχέθηκε ως πειστήριο της υπόθεσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, το οποίο εξετάζει τόσο την προέλευση των ναρκωτικών όσο και το δρομολόγιο μεταφοράς τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου ατόμου που επέβαινε στο όχημα, ενώ διερευνάται εάν η συγκεκριμένη ποσότητα προοριζόταν για διακίνηση στην Αττική ή συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών.



Πηγή: skai.gr

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