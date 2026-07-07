Ένα πολύκροτο διαζύγιο μετατρέπεται σε σκληρή δικαστική αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσολπάν και την Αζρά, μια αναπάντεχη επανένωση ξυπνά παλιά συναισθήματα, ενώ μια μυστηριώδης άφιξη σε μια φαινομενικά γιορτινή βραδιά θα προκαλέσει σοκ, ανατρέποντας τις ισορροπίες στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ.

Μετά την αποχώρησή της από το δικηγορικό γραφείο της μητέρας της, η Αζρά πιάνει δουλειά στην εταιρία του μεγαλύτερου ανταγωνιστή τους. Το επόμενο πολύκροτο διαζύγιο που θα αναλάβει η Αζρά θα την φέρει σε απευθείας σύγκρουση με τη μητέρα της, καθώς η πρώτη θα εκπροσωπήσει την προδομένη σύζυγο ενός πάμπλουτου επιχειρηματία και η δεύτερη τον ίδιο τον άπιστο επιχειρηματία, τον κ. Αλπάι Μπερκσόι.

Ταυτόχρονα, στο νέο της γραφείο η Αζρά θα συναντηθεί ξανά με έναν γνώριμο από το παρελθόν: τον παλιό συμφοιτητή της, Γιλντιρίμ.

Εν τω μεταξύ, στο πάρτι γενεθλίων της κας Τσολπάν μια απροσδόκητη άφιξη προκαλεί «σεισμό» και δυνατό σοκ στην Αζρά και τις αδελφές της, τη Σανέμ και τη Γκιουνές.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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