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Θεσσαλονίκη: 23χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα

Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας

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Νεκρή εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μια 32χρονη το μεσημέρι της Δευτέρας. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της κοπέλας που κατάγεται από τη βόρεια Μακεδονία την αναζητούσαν δίχως όμως αποτέλεσμα. Τότε, οικείο πρόσωπο της νεαρής μετέβη στο διαμέρισμα και την εντόπισε νεκρή. 

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: νεκρή Θεσσαλονίκη
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