Ένα παιδί κάθε 3 ημέρες αναφέρει πως κακοποιείται σεξουαλικά και 2 παιδιά κάθε ημέρα αναφέρουν πως κακοποιούνται σωματικά. Τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση & Εκμετάλλευση του Οργανισμού που λειτουργεί, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μένει Μυστικό.

Στόχος να αντιμετωπίσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την Ελληνική κοινωνία για τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Επειδή στην πραγματικότητα ελάχιστα καταγγέλλονται, δημιούργησε μια προσομοίωση κλήσης, βασισμένη σε πραγματική ιστορία, που έχει διαχειριστεί στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Τους πρώτους 10 μήνες του 2024 οι 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκαν 154.192 τηλεφωνικές κλήσεις - Μέσος χρόνος αναμονής 12 δευτερόλεπτα.

Παρακολουθείστε μια προσομοίωση κλήσης εδώ:

Το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση & Εκμετάλλευση του Οργανισμού, από 1.1.2024 έως και 31.10.2024 διαχειρίστηκε:

119 επιτόπιες παρεμβάσεις για 201 παιδιά:

13 παιδιά αφορούσαν σωματική κακοποίηση

76 παιδιά αφορούσαν παραμέληση και εγκατάλειψη

4 παιδιά για σεξουαλική κακοποίηση

384 αναφορές στο Cybertipline Hella

139 αφορούσαν ψυχολογική κακοποίηση παιδιών

80 αφορούσαν σωματική κακοποίηση παιδιών

67 αφορούσαν παραμέληση και εγκατάλειψη παιδιών

16 για σεξουαλική κακοποίηση.

Συνολικά οι 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τους πρώτους 10 μήνες του 2024 διαχειρίστηκε:

154.192 τηλεφωνικές κλήσεις - 514 την ημέρα

49.861 πραγματοποιήθηκαν στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

1.057 αναφορές για 1.884 παιδιά:

670 παιδιά αφορούσαν σωματική κακοποίηση

901 παιδιά αφορούσαν παραμέληση και εγκατάλειψη

104 παιδιά αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση

247 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού

114 αφορούσαν παιδιά από 13 έως 15 ετών &

69 αφορούσαν παιδιά από 16 έως 17 ετών

Περιστατικά συμβουλευτικής υποστήριξης σε 2.127 άτομα

Συνολικά 2.841 μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν για ζητήματα πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης ενδείξεων κακοποίησης-παραμέλησης και ενδοοικογενειακής βίας από Ψυχολόγους του Τμήματος Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 18η Νοεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, την 19η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, και την 20η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και ακολουθώντας πιστά το όραμα του 10χρονου ιδρυτή του, συμμετέχει ενεργά στον αγώνα για την ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας κάθε παιδιού πραγματοποιώντας δράσεις και μετέχοντας σε κινητοποιήσεις των Διεθνών εταίρων του. Αναλυτικότερα:

Δωρεάν Θεματικές Δράσεις Ολιστικής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Παρέμβασης, από Δευτέρα 18 έως και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024, στον Δήμο Ήλιδας, στο πλαίσιο δράσεων του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και την Εκμετάλλευση που λειτουργεί ο Οργανισμός και σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας και τις Κοινωνικές Δομές (κέντρο Κοινότητας, ΚΕΠ Υγείας, Κοινωνικό Παντοπωλείο).

Δωρεάν Θεματικές Δράσεις Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης Και Ευαισθητοποίησης Για Μαθητές/Ριες Δημοτικού-Λυκείου και συγκεκριμένα στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Real Life Stories»: Κακοποίηση-Παραμέληση Παιδιού

Δωρεάν Επιμορφωτικές Δράσεις για εκπαιδευτικούς με επιμορφωτική συνάντηση με το επιστημονικό προσωπικό του «Χαμόγελου» με τίτλο «Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιού: Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού» και για γονείς/κηδεμόνες επιμορφωτική συνάντηση με το επιστημονικό προσωπικό του «Χαμόγελου» με τίτλο «Σσσς. Είναι Μυστικό. Ο Ρόλος των Γονέων/Κηδεμόνων στην πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης παιδιών»

Δράσεις Εκπαίδευσης, Πρόληψης & Ψυχαγωγίας, για τα «Δικαιώματα των Παιδιών», από την Τρίτη 19 έως Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, για μαθητές και μαθήτριες Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Οργανισμού στο Κορωπί.

Η εκστρατεία «Μένει Μυστικό» ξεκίνησε το 2017 και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι δράσεις του Οργανισμού που στοχεύουν την ουσιαστική φροντίδα παιδιών που έχουν υποστεί κάθε μορφής βίας όπως η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η παραμέληση, η σεξουαλική εκμετάλλευση κ.ά.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Εφαρμογή Chat 1056

Cybertipline Hellas

Κινητές μονάδες άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης

Εκστρατεία Ενημέρωσης «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»

Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων

Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, «Το Σπίτι του Παιδιού»

Ακαδημία Smile Academy, η οποία πέραν της εξ αποστάσεως διδασκαλία από εθελοντές δασκάλους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, που ξεκίνησε αρχές του 2020

Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), στη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) αλλά και στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, όπου αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία των παιδιών από την εμπορία και την εκμετάλλευση, σε συνάρτηση με το ζήτημα της εξαφάνισης αλλά και την παρουσίας στο διαδίκτυο.









Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.