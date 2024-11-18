Η 18η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας (World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence).

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 Νοεμβρίου 2022 με σκοπό να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση των παιδιών, που αποτελεί όνειδος για την ανθρωπότητα. Η πρωτοβουλία ανήκε στη Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε, την οποία προσυπέγραψε περισσότερα από 120 κράτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πάνω από το 70% των κακοποιητών είναι μέλη της οικογένειας των παιδιών και μόνο ένα μικρό μέρος των δραστών είναι εντελώς άγνωστοι στα θύματα.

Μία από τις κύριες μορφές της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης είναι ο γάμος. Ακόμη και σε χώρες όπου η σύναψη γάμου ορίζεται από το νόμο στην ηλικία της ενηλικίωσης, οι μακροχρόνιες πολιτιστικές παραδόσεις συχνά υπερισχύουν της νομοθεσίας. Ο παιδικός γάμος είναι αρκετά διαδεδομένος στις αναπτυσσόμενες χώρες σε μέρη της Αφρικής, της Νότιας, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Ωκεανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF (2018), οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικών γάμων ήταν το Μπαγκλαντές, το Τσαντ, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γουινέα, το Μάλι, η Μοζαμβίκη, το Νεπάλ και ο Νίγηρας.

Τα παιδιά-θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης συχνά καταβάλλουν τεράστιο τίμημα. Εκτός από τις σωματικές επιπτώσεις (τραυματισμός, λοιμώξεις, νευρολογικές βλάβες), έχει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές μετατραυματικού στρες (PTSD), σύνθετες διαταραχές μετατραυματικού στρες (C-PTSD) και τάση για περαιτέρω θυματοποίηση στην ενήλικη ζωή.

