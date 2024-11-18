Υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) καταγγελία, σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, προέβαινε σε παρενόχληση μαθητριών του εκπαιδευτηρίου.

Η ΕΑΔ άμεσα διενήργησε έλεγχο στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και ζήτησε τις άμεσες ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία διεξήγαγε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.

Ταυτόχρονα, ο/η εμπλεκόμενος/η εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και απομακρύνθηκε οριστικά από αυτό.

Διαπιστώσεις κατά τη διενέργεια του ελέγχου:

Από την αλληλογραφία με την ΗΔΙΚΑ (ΕΡΓΑΝΗ) προέκυψε ότι, ενώ ο/η εκπαιδευτικός είχε παραιτηθεί από τα καθήκοντα του στο σχολείο λόγω των καταγγελιών για παρενόχληση, η ιδιοκτησία του εκπαιδευτηρίου, παρότι είχε γνώση όλων αυτών, τον επαναπροσέλαβε σε έτερη επιχείρησή της διαφορετικού αντικειμένου από την εκπαίδευση.

Από την αλληλογραφία με την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης προέκυψε ότι στον/στην ιδιοκτήτη/τρια του εκπαιδευτηρίου, ο/η οποίος/α εργαζόταν κατά το παρελθόν σε δημόσιο σχολείο, είχε επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης από το δημόσιο, λόγω άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς προηγούμενη άδεια.

O/η ιδιοκτήτης/τρια του εκπαιδευτηρίου, κατά την αδειοδότηση αυτού, υπέγραφε ως νόμιμος/η εκπρόσωπος, αν και του είχε επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης (είχε απολυθεί).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, είναι και η μη απόλυση του/της νομίμου εκπροσώπου των εκπαιδευτηρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Η Έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, προς ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.

Η Έκθεση εστάλη στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘΑ για την πιστή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, περί των κωλυμάτων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Η υφυπουργός Παιδείας, κατόπιν εισηγήσεως της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του εν λόγω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης υλοποιώντας την απόφαση του Υπουργού, «σφράγισε» το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη.

