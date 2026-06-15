Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 47 και 62 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή του Πειραιά.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες (14/6) κατά τη διάρκεια στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος εντοπίστηκε ως ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ ο 47χρονος εκτελούσε χρέη παρκαδόρου. Ο τελευταίος παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών και τα στάθμευε σε δημόσιους δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία είχε προηγουμένως αποκλείσει παράνομα τοποθετώντας κώνους και μοτοσικλέτες.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, κατά την αποχώρησή τους, οι οδηγοί κατέβαλλαν χρηματικό αντίτιμο για να παραλάβουν τα κλειδιά των οχημάτων τους, χωρίς ωστόσο να εκδίδεται καμία φορολογική απόδειξη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από την πλευρά της, η Τροχαία ξεκαθαρίζει ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα για την εξασφάλιση της ελεύθερης κίνησης των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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