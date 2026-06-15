Το… σαμαρικό Masters of the Universe

«Ξεφούσκωσε» λέει στο box office το Masters of the Universe, η ταινία φαντασίας με πρωταγωνιστή τον συμπαθέστατο (και «φουσκωτό» για τις ανάγκες του ρόλου) Νίκολας Γκάλιτζιν.

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι ο Γκαλίτζιν είναι Ελληνοαμερικανός, με τη μητέρα του να έλκει καταγωγή από το Μαντζάρι Μεσσηνίας. Μάλιστα ο ηθοποιός διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τους συγγενείς του στην περιοχή και με τη χώρα μας γενικότερα.

Παρεμπιπτόντως το Μαντζάρι απέχει μιάμιση ώρα από την Πύλο η οποία αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα και εκλογική βάση του Αντώνη Σαμαρά.

Έτσι στέλεχος της ΝΔ, προφανώς σινεφίλ, χαριτολόγησε ότι η Μεσσηνία θα έχει δύο αποτυχίες, στον κινηματογράφο και στην… πολιτική, επιμένοντας ότι ο κ. Σαμαράς τελικά θα κάνει κόμμα.

Ευφάνταστος παραλληλισμός θα λέγαμε εμείς, διευκρινίζοντας πάντως ότι (spoiler alert) η ταινία έχει happy ending, και κάποιες φορές (σίγουρα όχι πάντα) happy endings έχει και η πολιτική. Για το box office της… κάλπης ίδωμεν.

Το πρόγραμμα της... βούλησης

Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς ακούμε διάφορες ρηξικέλευθες οικονομικές θεωρίες. Η Μαρία Καρυστιανού έρχεται να προσθέσει ακόμη μια. Μιλώντας στον Alpha 989, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μας ενημέρωσε ότι το πρώτο και βασικότερο όπλο για να παταχθεί η ακρίβεια είναι η... πολιτική βούληση. Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε τι θα έκανε αν γινόταν αύριο κυβέρνηση, επέμεινε: «Το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα».

Συγκλονιστικό, θα πούμε εμείς. Πώς δεν το είχαν σκεφτεί τόσοι οικονομολόγοι παγκοσμίως; Αντί για δημοσιονομικά εργαλεία, ελέγχους στην αγορά και μειώσεις φόρων, το μυστικό είναι απλώς να το «θέλεις πάρα πολύ». Πάντως, αν η ακρίβεια λυνόταν μόνο με βούληση, θα είχαν γλιτώσει πολύ κόπο κυβερνήσεις, οικονομολόγοι και κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η κ. Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό (ΦΠΑ, καρτέλ, μισθοί), αλλά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός της παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, αφού η ανακοίνωσή του εξαρτάται από το πότε θα γίνουν εκλογές.

Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να αρκεστούν στη διαβεβαίωση ότι «ο κόσμος θα ενθουσιαστεί» από το σχέδιο και από το πόσο εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί.

Η «προσευχή» της ελληνικής προεδρίας το 2027

Ένα πιο συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επιχειρεί να διαμορφώσει η Αθήνα, με ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και την ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. Το πολιτικό και διπλωματικό στίγμα της πρωτοβουλίας αποτυπώθηκε στη Διακήρυξη των Δελφών, την οποία συνυπέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μαζί με ομολόγους και αξιωματούχους από όλες τις χώρες της περιοχής.

Πίσω από τις τυπικές διατυπώσεις περί «μεταρρυθμίσεων» και «ευρωπαϊκού κεκτημένου», διπλωματικές πηγές βλέπουν μια πιο φιλόδοξη στόχευση: η ελληνική προεδρία να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιτάχυνση, έστω και μερική, της ευρωπαϊκής πορείας ορισμένων χωρών της περιοχής. Όχι απαραίτητα με μεγάλες αποφάσεις, αλλά με απτά βήματα που θα μπορούν να παρουσιαστούν ως πρόοδος.

Στο παρασκήνιο, το υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει ήδη πακέτο τεχνικής βοήθειας και συνεργασιών με την Κομισιόν και κράτη-μέλη, με στόχο να στηριχθούν οι μεταρρυθμιστικές ατζέντες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η λογική είναι απλή: όσο πιο «ευθυγραμμισμένες» είναι οι διοικήσεις της περιοχής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τόσο πιο εύκολη γίνεται -τουλάχιστον θεωρητικά- η πολιτική απόφαση για την ένταξή τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αθήνα επενδύουν και στο νέο γεωοικονομικό αποτύπωμα της χώρας, με τους ενεργειακούς και διαμετακομιστικούς κόμβους σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη να λειτουργούν ως μοχλοί επιρροής προς τα Βαλκάνια. Η εικόνα που επιχειρείται να χτιστεί είναι αυτή μιας Ελλάδας που δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά λειτουργεί ως κρίκος σύνδεσης της περιοχής με την ευρωπαϊκή αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στο διπλωματικό καλεντάρι του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνονται περιοδείες του κ. Γεραπετρίτη σε πρωτεύουσες της περιοχής, αλλά και νέα συνάντηση με τους ομολόγους του στην Αθήνα, προς το τέλος του έτους. Η κινητικότητα αυτή θεωρείται προετοιμασία για το πολιτικό «σπρώξιμο» που θα επιχειρηθεί ενόψει της ελληνικής προεδρίας.

Όσο για το ποιοι βρίσκονται πιο κοντά και ποιοι πιο μακριά από την ευρωπαϊκή πόρτα, η εικόνα παραμένει γνωστή: το Μαυροβούνιο προηγείται, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία κινούνται με πολιτικές καθυστερήσεις και εσωτερικά βαρίδια, ενώ η Αλβανία δείχνει να προχωρά πιο γρήγορα -χωρίς όμως να λείπουν οι επιφυλάξεις, καθώς η πολιτική ιδιοσυγκρασία στα Τίρανα παραμένει παράγοντας που δεν επιτρέπει εύκολες προβλέψεις.

Η Ζωή είδε Σπίλμπεργκ και εξωγήινους

Σε πιο χαλαρό καλοκαιρινό κλίμα κινήθηκε το βράδυ της Κυριακής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε σε θερινό σινεμά στην Αγία Παρασκευή για να παρακολουθήσει τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Ημέρα Αποκάλυψης», με θέμα την παρουσία εξωγήινων.

Η εμφάνιση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους, αν και το κλίμα παρέμεινε απολύτως... κινηματογραφικό. Στο τέλος της προβολής, όταν άναψαν τα φώτα και άρχισαν τα πρώτα σχόλια, η κ. Κωνσταντοπούλου περιορίστηκε σε μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική αποτίμηση: «περιπετειώδες».

Κάποιοι από τους θεατές έσπευσαν να σημειώσουν ότι, αν και η ταινία είχε όντως στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και έντασης, το πιο ενδιαφέρον “plot twist” της βραδιάς ίσως να ήταν η ίδια η πολιτική παρουσία στο θερινό σινεμά, εν μέσω μιας περιόδου που η δημόσια συζήτηση μόνο ήρεμη δεν είναι.

Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι φαίνεται πως προσφέρεται για πιο χαλαρές στιγμές -ακόμη και αν αυτές συνοδεύονται από… εξωγήινες αφηγήσεις και επίγευση πολιτικής παρατήρησης.

Πολιτική παρέα στο Ηρώδειο

Δεν ήταν πάντως η μόνη πολιτική παρουσία που επέλεξε μια πολιτιστική έξοδο τις τελευταίες ημέρες.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κατάμεστο Ηρώδειο μαζί με την Μπέττυ Μπαζιάνα για να παρακολουθήσουν τη «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη.

Μετά το τέλος της παράστασης, το ζευγάρι πέρασε από τα παρασκήνια για να συγχαρεί τον δημιουργό και τους συντελεστές.

Στην ίδια παράσταση βρέθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πολύ κοντά -χωροταξικά- με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Παρούσα ήταν και η Νατάσα Παζαΐτη, η οποία πριν την έναρξη της παράστασης συνομιλούσε διαρκώς με τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Φαίνεται πως οι καλοκαιρινές βραδιές ευνοούν τις πιο χαλαρές δημόσιες εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών, μακριά από μικρόφωνα, έδρες και δημοσκοπήσεις.

Πηγή: skai.gr

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