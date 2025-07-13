Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει αύριο (Δευτέρα 14/7) σε περιοχές του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Αικατερίνης Ζωγράφου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί αύριο μέχρι την ίδια ώρα της επόμενης μέρας στις περιοχές «Χερσόνησο», «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» (Τ.Κ. Παλιουρίου).
