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Οριακή αύξηση του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το α' τρίμηνο 

Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026

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Χρήματα

Στα 2,85 δισ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η αύξηση αυτή κατά 13 εκατ. ευρώ αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους στα 1,216 δισ. ευρώ από 1,184 δισ. ευρώ.

Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των αποτιμήσεων στο σύνολο των ομολόγων. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 42,5% το α΄ τρίμηνο, έναντι 41,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στο 3,4%.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1,048 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1,035 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση των τιμών στο σύνολο των μεριδίων. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 36,7%, έναντι 36,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 448 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 463 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων του συνόλου των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 15,7%, το α΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 16,3% το προηγούμενο τρίμηνο

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ασφαλιστικό Ταμείο
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