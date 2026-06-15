Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ράλι κατέγραψαν οι αγορές στην Ασία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσίασαν σημαντική άνοδο μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και ενισχύθηκε κατά 1%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 27ης Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ αναμένεται η επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή.

Με ράλι υποδέχθηκαν οι αγορές την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία εδώ και τρεισήμισι μήνες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές στην Ασία καταγράφουν ισχυρά κέρδη, τα ομόλογα ενισχύονται, ο χρυσός και το bitcoin σημειώνουν ισχυρή άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν σε χαμηλά τριών μηνών και το δολάριο οδεύει προς χαμηλό δύο εβδομάδων.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε την πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας με άλμα 1,2%, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του. Αυτήν την ώρα, ο δείκτης ενισχύεται κατά 0,63% στα 637,18 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται η συντριπτική πλειοψηφία των επιμέρους χρηματιστηριακών αγορών της ηπείρου, όπως και οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες.

Κέρδη της τάξης του 1% καταγράφει και ο δείκτης Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, κινούμενος στις 6.249 μονάδες.

Στις επιμέρους αγορές, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη καταγράφει κέρδη 1,26% στις 24.923 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 προσθέτει 1% στις 8.434 μονάδες, στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύεται 0,65% στις 51.829 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη, ο δείκτης IBEX 35 κινείται 1,21% υψηλότερα, στις 18.992 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,10% στις 10.480 μονάδες.

Ο δείκτης των εταιρειών ενέργειας, ακολουθώντας την πορεία των τιμών του πετρελαίου ως απόρροια των προσδοκιών για άνοιγμα του Ορμούζ, σημειώνει πτώση της τάξης του 2,5%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών, που επηρεάζονται από τις τιμές ενέργειας, ενισχύονται, με τους τίτλους της Lufthansa και της Air France να καταγράφουν άλμα άνω του 5%, όπως και ο ευρύτερος κλάδος ταξιδίων και αναψυχής που σημειώνει άνοδο 2,8%. Κέρδη 3,7% καταγράφει ο κλάδος του αυτοκινήτων, ενώ με +3,2% τρέχει ο δείκτης των κατασκευαστικών εταιρειών.

Ράλι και στην Ασία

Με ράλι αντέδρασαν στην ανακοίνωση της συμφωνίας και οι χρηματιστηριακές αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό και έκλεισε την ημέρα με άλμα 5,33%, ενώ ανάλογη άνοδο κατέγραψε ο KOSPI στη Νότια Κορέα, που ολοκλήρωσε την ημέρα 5,20% υψηλότερα. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 έκλεισε με κέρδη 2,39%, ενώ ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 1,62%.

Στο Χονγκ Κονγκ, o Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,50%, ενώ στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted τερμάτισε με άνοδο 2,36%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 1,25%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κινείται 0,95% υψηλότερα.

Το πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι

Ιδιαίτερα ευμετάβλητες, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που εξαπέλυσαν ο Αμερικανός πρόεδρος και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτήν την ώρα, το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, κατρακυλά σχεδόν 5% και κινείται στα 82,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI χάνει 5,45% και διαμορφώνεται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.στη Swissquote.

Στην αγορά ομολόγων, η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 2,95% από 2,99% που ήταν στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό ακολουθούσε παρόμοια πορεία (3,68% συγκριτικά με 3,73%).

Ισχυρά κέρδη σημειώνει και ο χρυσός, με το συμβόλαιο παράδοσης Αυγούστου να ενισχύεται κατά 2% στα 4.325,20 δολάρια η ουγγιά.

Πηγή: skai.gr

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