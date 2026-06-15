Νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία επιχειρούν να δώσουν Ρωσία και Τουρκία, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στις ειρηνευτικές προτάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την Άγκυρα να επαναφέρει την προσφορά της για φιλοξενία απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία εξακολουθεί να στηρίζει τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης και εμφανίστηκε έτοιμος να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, αναμένει να ακούσει από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι σύμφωνα με το Κρεμλίνο αναμένεται να επισκεφθούν εκ νέου τη Ρωσία το προσεχές διάστημα, πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην πράξη οι αμερικανικές προτάσεις για ειρήνευση.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξαπέλυσε αιχμές κατά των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να επιβάλουν τις δικές τους πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης στη Μόσχα. Ο Λαβρόφ απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η Ρωσία βρίσκεται σε δυσμενή θέση στο πεδίο των μαχών, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν λάθος όταν θεωρούν πως μπορούν να απευθύνουν τελεσίγραφα προς τη ρωσική πλευρά.

Στη Μόσχα ο Φιντάν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μεταβαίνει στη Μόσχα για διήμερες επαφές με τη ρωσική ηγεσία, κατά τις οποίες αναμένεται να επαναλάβει την πρόταση της Άγκυρας για φιλοξενία συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, ο Φιντάν θα συναντηθεί με τον Σεργκέι Λαβρόφ και στη συνέχεια με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και οι εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Η επίσκεψη Φιντάν πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να προειδοποιήσει για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μαύρη Θάλασσα και να επαναφέρει την τουρκική πρόταση για περιορισμένη κατάπαυση του πυρός σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές.

Τους τελευταίους μήνες Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στις τουρκικές ακτές, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες της Άγκυρας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Από την πλευρά του Κιέβου, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα έβλεπε θετικά μια νέα πρωτοβουλία της Τουρκίας για φιλοξενία διμερών συνομιλιών, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ μιας συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο με τη ρωσική πλευρά.

Η νέα κινητικότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής λύσης παραμένουν δύσκολες, ωστόσο τόσο η Μόσχα όσο και η Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό το παράθυρο των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

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