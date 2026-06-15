Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στο Στενό του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου "ναυτιλιακές υπηρεσίες" (στο τελικό κείμενο) σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτήσουν την καταβολή τελών στο Ιράν» διευκρινίζει το πρακτορείο.

Σε ανάρτηση του Fars στο Telegram αναφέρεται: «Μια καλά ενημερωμένη πηγή, μιλώντας στο πρακτορείο Fars, ανέφερε ότι στις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων το μνημόνιο κατανόησης τροποποιήθηκε ώστε να επιβεβαιώνει ρητά και κατηγορηματικά την άσκηση της ιρανικής και ομανικής κυριαρχίας επί του Στενού του Ορμούζ.

Στην προηγούμενη έκδοση, είχαν συμπεριληφθεί όροι που εγγυούνταν την άσκηση αυτής της κυριαρχίας και τις ιρανικές ρυθμίσεις· τώρα όμως ορίζεται ότι «η μελλοντική διαχείριση των θαλάσσιων υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ» θα καθορίζεται από το Ιράν και το Ομάν. Η χρήση του όρου «θαλάσσιες υπηρεσίες» σημαίνει ρητά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνωρίσουν την επιβολή τελών από το Ιράν.

Η αρχή αυτή επαναλαμβάνεται σε άλλο σημείο του κειμένου, όπου αναφέρεται ότι το Ιράν θα δέχεται τη διέλευση πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί την αρχή της επιβολής τελών και απλώς έχουν εξασφαλίσει μια έκπτωση 60 ημερών από το Ιράν.

Ωστόσο, μετά από αυτές τις 60 ημέρες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προτίθεται να αξιοποιήσει τα οικονομικά έσοδα από τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες ασφάλειας, πλοήγησης, περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική αρχή ήταν η συνεργασία της άλλης πλευράς του Στενού του Ορμούζ, δηλαδή του Σουλτανάτου του Ομάν, και έχουν διεξαχθεί οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση της συμμετοχής του Ομάν».

Μέχρι την τελευταία στιγμή

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή που επικαλείται το Tasnim «οι διαφωνίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με διάφορες ρήτρες του μνημονίου κατανόησης συνεχίστηκαν μέχρι τα τελευταία λεπτά πριν από την ανακοίνωσή του».

Η ίδια πηγή, συνεχίζει το Tasnim, περιέγραψε τα βασικά σημεία ορισμένων αλλαγών που έγιναν την τελευταία ή τις δύο τελευταίες ημέρες και τις ώρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του μνημονίου ως εξής: «Η προσθήκη της φράσης 'διασφάλιση της κυριαρχίας και σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου' στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου κατανόησης (σε προηγούμενα σχέδια, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να αποδεχτεί αυτή τη φράση).

Η προσθήκη της φράσης «Διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ» από το Ιράν και το Ομάν στην παράγραφο 5 του Μνημονίου Συνεργασίας.

Απαλλαγή από την καταβολή τελών για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες (το Ιράν προτίθεται να επιβάλλει τέλη εξυπηρέτησης στα πλοία μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή: Ο Τραμπ επέμεινε να ανοίξουν ταυτόχρονα το Στενό του Ορμούζ και ο αποκλεισμός, αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας· ωστόσο, το Ιράν δεν το δέχτηκε αυτό, και συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ θα ξεκινούσε μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά ότι το στενό και ο αποκλεισμός είχαν αρθεί ταυτόχρονα, αλλά αφού το Ιράν το επισήμανε στον Πακιστανό μεσολαβητή, ο Τραμπ τροποποίησε την ανάρτησή του και έγραψε ότι το Στενό του Ορμούζ θα επαναλειτουργούσε μετά την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

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