Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, της συμπλοκής και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών είναι οι πέντε Βούλγαροι συλληφθέντες που προκάλεσαν επεισόδιο το βράδυ της Παρασκευής σε beach bar της Χανιώτης στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των συλληφθέντων δύο γκλοπ, τρία σπρέι πιπεριού και τρία μαχαίρια.
Δείτε αποκαλυπτικό βίντεο από τον καυγά:
Οι τρεις από τους πέντε συλληφθέντες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Ο ένας από αυτούς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.
Στον χώρο που εκτυλίχθηκε το επεισόδιο η Αστυνομία εντόπισε τέσσερις κάλυκες. Οι Αρχές αναζητούν τους τρεις μπράβους που κλήθηκαν στο beach bar για να αντιμετωπίσουν τους πέντε Βούλγαρους. Ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
