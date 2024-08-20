Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται τις τελευταίες 10 μέρες στο νησί της Γαύδου. Ο γιατρός του περιφερειακού ιατρείου Γαύδου, Β. Αμβροσιάδης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι καθημερινά νοσούν περίπου 20 με 30 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον κύριο Αμβροσιάδη, πρόπερσι δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα και πέρσι κρούσματα είχαν καταγραφεί νωρίτερα, τον Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία.

Ωστόσο, φέτος η εμφάνιση της γαστρεντερίτιδας τον Αύγουστο είναι πολύ πιο σοβαρή και με μεγαλύτερη ένταση.

Τα δεκάδες κρούσματα καθημερινά εικάζεται πως μπορεί να προέρχονται από μολυσμένο νερό στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού, εξαιτίας της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος και της ύπαρξης βόθρων.

«Υπάρχει μία υποψία ότι οι βόθροι επικοινωνούν με τα πηγάδια και το καλοκαίρι που η στάθμη τους ανεβαίνει, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα» είπε ο κύριος Αμβροσιάδης.

Από τη Γαύδο έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις ενημέρωσης του ΕΟΔΥ για το πρόβλημα ενώ στο νησί αναμένεται κλιμάκιο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να εντοπιστούν τα αίτια.

Πηγή: skai.gr

