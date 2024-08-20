Αίσιο τέλος για 8χρονο που σώθηκε από πνιγμό

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 8χρονου από πνιγμό, χθες το βράδυ, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει η ανθρωπιστική οργάνωση KIDS SAVE LIVES σε ανάρτησή της, πατέρας 8χρονου είδε πως το παιδί ήταν μπρούμυτα στη θάλασσα της Φούρκας κι έτρεξε να το βγάλει στην ακτή.

Από τύχη ήταν δίπλα τους ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος αναγνώρισε καρδιακή ανακοπή και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το 166 και ο εθελοντής εκπαιδευτής της περιοχής Θεμελής Ιερισσιώτης (ΕΟΔ/KSL), ο οποίος έφτασε μέσα σε πέντε λεπτά με οξυγόνο και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, με ΚΑΡΠΑ και παροχή οξυγόνου το παιδί ξεκίνησε να αναπνέει χωρίς να απαιτηθεί η χρήση απινιδωτή και τον 8χρονο παρέλαβε το ΕΚΑΒ, κάνοντας πρώτη στάση για σταθεροποίηση στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και σε δεύτερο χρόνο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό η KIDS SAVE LIVES και ο πρόεδρός της Αναστάσης Στεφανάκης υπενθυμίζουν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πόσο σημαντική είναι η γνώση των πρώτων βοηθειών.

«Σήμερα οι First Responders αξιοποίησαν άψογα τον χαμένο χρόνο μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», σημειώνει, υπενθυμίζοντας πως για να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες, αρκούν μόνο λίγες ώρες. «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε κάθε κοινότητα και παραλία αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή κι ένα σάκο πρώτων βοηθειών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

