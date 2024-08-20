Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε από τους οκτώ Ισραηλινούς και Ουκρανούς, που συνελήφθησαν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 12 Αυγούστου στο Βόλο και το Πήλιο, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής και των ισραηλινών Αρχών, μετά από πολύωρες απολογίες στον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Βόλου οι οποίες διήρκησαν μέχρι αργά το απόγευμα.

O 44χρονος αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος προφυλακίστηκε, φέρεται να αναλάμβανε τη στρατολόγηση νέων μελών, τον συντονισμό των επιχειρήσεων και την ανεύρεση, τη μεταφορά και την παράδοσή τους στο Ισραήλ. Ενώπιον του ανακριτή, ομολόγησε πως ανέλαβε μόνο την μεταφορά της κεταμίνης, ενώ ισχυρίστηκε πως έχει προβλήματα με τα ναρκωτικά και τον τζόγο ο ίδιος.

Οι δύο από τους τρεις Ισραηλινούς, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους, είναι τοξικομανείς και με οικονομικά προβλήματα, για τους οποίους θα απομυθοποιηθεί η κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο, οι πραγματικοί δράστες παραμένουν ελεύθεροι εκεί έξω.

Για το τρίτο μέλος με καταγωγή από το Ισραήλ, ορίστηκε δημόσιος συνήγορος υπεράσπισης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρία μέλη που κατάγονται από το Ισραήλ, ηλικίας 34, 35 και 39 ετών, με την τελευταία να είναι γυναίκα, τους βαραίνουν οι κατηγορίες της παραλαβής ναρκωτικών και τον συντονισμό μεταφοράς τους από την Ελλάδα στο Ισραήλ, την ενοικίαση πλωτού σκάφους και την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

Από τους τρεις, μόνο ο 35χρονος Ισραηλινός θα παραμείνει στην φυλακή μέχρι την δίκη, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι τέσσερις Ουκρανοί ηλικίας 37, 38, 38 και 39 ετών, φέρεται να είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών στο εξωτερικό και μετά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα μέσω της γειτονικής Βουλγαρίας, κρύβοντάς τα μέσα σε τροχόσπιτα. Οι τρεις άνδρες προφυλακίστηκαν μέχρι την δίκη ενώ η 38χρονη, σύζυγος ενός εκ των τριών, αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σε ενδελεχής έρευνα από αστυνομικούς είχε προκύψει ότι τα μέλη είχαν συστήσει πολυμελή εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους, και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την αποκόμιση μεγάλου ύψους χρηματικών ποσών. Ειδικότερα, προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τις οποίες απέκρυπταν σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, με σκοπό να τις μεταφέρουν και εισάγουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια, οι ναρκωτικές ουσίες μεταφορτώνονταν σε πλωτό σκάφος, εντός μπιτονιών, με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Στη Μαγνησία, οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμφανίστηκαν ως τουρίστες, οι οποίο διέμεναν στο Πήλιο σε δύο διαφορετικά μέρη και που θα ερχόντουσαν σε επαφή για τα ναρκωτικά. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 κιλά και 240 γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA, 50 κιλά και 250 γραμμ. κεταμίνης, 7 γραμμ. κάνναβης, 2.450 ευρώ, 3.460 σεκέλ Ισραήλ, όχημα, 2 τροχόσπιτα, 13 κινητά και 14 μπιτόνια. Το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική υποδομή, τη συνεχή δράση και τη γεωγραφική εξάπλωσή της, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ.

