Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στις 6:44 το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 Ρίχτερ, σε απόσταση 488 χλμ. νοτιοανατολικά των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 96 χλμ. νοτιανατολικά της Ζάκρου της Κρήτης.

Πηγή: skai.gr

