του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού - από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την γέφυρα Αχαρνών - λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στις καθόδους της Κηφισιάς, της Μεσογείων και της Κατεχάκη, προς το σημείο συνάντησης τους.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και τέλος στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Αττική Οδό προς τα σύνορα Χαλανδρίου.

Πηγή: skai.gr

