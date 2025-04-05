Σήμερα Σάββατο 5 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αργυρής της νεομάρτυρος.

Μην ξεχάσετε λοιπόν να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στην Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα και Ρούλα.

Βιογραφία

Η Αγία Αργυρή είναι νεομάρτυς της Ορθόδοξης Εκκλησίας που γεννήθηκε στην Προύσα της Μικράς Ασίας το 1688. Θεωρείται προστάτης του γάμου και εικονίζεται να κρατά τα τελετουργικά στέφανα του γάμου.

Σε νεαρή ηλικία τη ζήτησε να την παντρευτεί μουσουλμάνος προύχοντας, απαιτώντας επίσης να αλλάξει θρήσκευμα και να γίνει μουσουλμάνα, κάτι το οποίο η Αργυρή αρνήθηκε.

Σε ηλικία 17 ετών οι γονείς της την πάντρεψαν με Χριστιανό νέο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του μουσουλμάνου. Λίγες μέρες μετά τον γάμο, σύμφωνα με έθιμο της περιοχής, οι νεόνυμφοι πήγαν στο ναό, με τη γυναίκα ντυμένη με το νυφικό της. Τότε ο μουσουλμάνος που την επιθυμούσε, επικεφαλής ομάδας άλλων μουσουλμάνων την απήγαγαν και την οδήγησαν στον ιεροδικαστή της Προύσας, λέγοντας ότι δήθεν είχε υποσχεθεί να να αλλάξει θρησκεία.

Αυτό το είδος συκοφαντίας ήταν ένα συνηθισμένο μέσον εκβιασμού των Χριστιανών στην εποχή της τουρκοκρατίας. Η Αργυρή αρνήθηκε ότι επιθύμησε να αλλάξει θρησκεία και κατήγγειλε τη συκοφαντία του Τούρκου. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου επανελήφθη η δίκη, και τελικώς φυλακίστηκε και βασανίστηκε επί 17 χρόνια σε φυλακή της περιοχής Χάσκιοϊ. Πλούσιος Χριστιανός έμπορος προσφέρθηκε να διαθέσει χρήματα για την απελευθέρωσή της, το οποίο αυτή αρνήθηκε χαρακτηρίζοντας τη φυλακή "βασιλικό παλάτι του βασιλέως Χριστού".

Πέθανε στις 5 Απριλίου 1721. Πριν το θάνατό της κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων που κάποιος γέροντας έφερε στη φυλακή κρυμμένα μέσα σε σταφίδα.

Θάφτηκε στον περίβολο του Ιερού Ναού Ναού Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοϊ.

Στις 30 Απριλίου 1725 έγινε ανακομιδή του λειψάνου της, το οποίο βρέθηκε άφθορο να ευωδιάζει, και τοποθετήθηκε στο ναό της Αγίας Παρασκευής, με την άδεια του τότε Πατριάρχου Παϊσίου, και ορίστηκε να εορτάζεται η μνήμη της στις 30 Απριλίου.

Κατά το πογκρόμ του 1955 οι Τούρκοι έκαψαν τη λάρνακα και κατέστρεψαν το λείψανο, αλλά σώθηκε ένα μικρό τεμάχιο.

