Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 57χρονος εργαζόμενος σε πλοίο στη Χαλκιδική. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ουρανούπολη – Δάφνη Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 57χρονο άνδρα χτύπησε φορτηγό μέσα στο πλοίο, το οποίο κατά τον απόπλου μετακινήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον Α' μηχανικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο οδηγός του φορτηγού είχε αμελήσει να βάλει χειρόφρενο.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

