Πάτρα: Μπούκαρε στον Άγιο Ανδρέα κι έκλεψε το παγκάρι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πάτρα για ιερόσυλο με περίσσιο θράσος που μπούκαρε στο Νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα και άρπαξε τα χρήματα από το παγκάρι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο της Πάτρας για να εντοπίσει τον κλέφτη με το κόκκινο σορτς και την μπεζ μπλούζα που διέφυγε πεζός από την εκκλησία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.