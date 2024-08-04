Λογαριασμός
Ανθρωποκυνηγητό στην Πάτρα για τον εντοπισμό άνδρα που μπούκαρε στον Άγιο Ανδρέα κι έκλεψε το παγκάρι

Ο δράστης διέφυγε πεζός από την εκκλησία 

Πάτρα: Μπούκαρε στον Άγιο Ανδρέα κι έκλεψε το παγκάρι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πάτρα για ιερόσυλο με περίσσιο θράσος που μπούκαρε στο Νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα και άρπαξε τα χρήματα από το παγκάρι

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο της Πάτρας για να εντοπίσει τον κλέφτη με το κόκκινο σορτς και την μπεζ μπλούζα που διέφυγε πεζός από την εκκλησία.

Πηγή: thebest.gr

