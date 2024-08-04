Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Νέα Σάντα Ροδόπης η οποία συνεχίζει να καίει για δεύτερη ημέρα σήμερα, Κυριακή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 150 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 10 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Από χθες συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.