Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Γυθείου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Γερμανίας, το οποίο βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή έξω από το Πόρτο Κάγιο Λακωνικού Κόλπου, με έναν (01) επιβαίνοντα.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς και το θαλαμηγό (Θ/Γ) "ZALIV III" σημαίας Μάλτας.

Mε τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους του Θ/Γ, το Ι/Φ αγκυροβόλησε με ασφάλεια στον όρμο του Πόρτο Κάγιο.

Από το Λιμεναρχείο Γυθείου απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από εξουσιοδοτημένο φορέα.

Πηγή: skai.gr

