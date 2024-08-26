Χαλκιδική: Kαφέ-μπαρ απασχολούσε 18 αδήλωτους υπαλλήλους

Παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε κέντρο διασκέδασης, ένα καφέ-μπαρ και ένα χώρο πάρκινγκ στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας το διήμερο 23-24 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν, κατά το διήμερο από 23 έως 24 Αυγούστου 2024, έλεγχοι σε εταιρείες, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε εταιρείες, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Χαλκιδικής, σε συνεργασία με κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:

Σε κέντρο διασκέδασης, να απασχολούνται 18 εργαζόμενοι χωρίς να είναι καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

σε καφέ – μπαρ, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και 2 να μην είναι καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και αε επιχείρηση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

