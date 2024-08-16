Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Αυγούστου

Σήμερα Παρασκευή, 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*, Διομήδης, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*, Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα*, Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*, Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*. Όσιος Γεράσιμος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:41 – Δύση ήλιου: 20:17

Σελήνη 11 ημερών

