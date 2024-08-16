Σε προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για πλιάτσικο στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 17 προσαγωγές από τις πληγείσες περιοχές.

Ένας Ρομά συνελήφθη χθες στην Πεντέλη, ο οποίος κατελήφθη επ' αυτοφώρω από τις αστυνομικές δυνάμεις να αφαιρεί αντικείμενα από κατεστραμμένο σπίτι.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή σε περιπολίες δυνάμεων της Ασφάλειας και της Τάξης (Άμεση Δράση, Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ) να πραγματοποιούν συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους σε άτομα που δεν έχουν κανέναν λόγο να κυκλοφορούν στις περιοχές ου επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αττική και όσοι κρίνονται ύποπτοι να τους απαγορεύεται η είσοδος στις πληγείσες περιοχές και να πραγματοποιούνται αμέσως προσαγωγές.

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, η παρουσία της θα είναι συνεχής στα σημεία αυτά και στους παραβάτες δεν θα υπάρξει η παραμικρή επιείκεια.

Πηγή: skai.gr

