Ελεύθεροι αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ και ο χειριστής του παιχνιδιού στη Χαλκιδική

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σε βάρος του 21χρονου για θανατηφόρα έκθεση

Λούνα παρκ στη Χαλκιδική

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το δυστύχημα σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 19χρονος.

O 58χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού, τμήμα του οποίου έσπασε, οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πολυγύρου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και με την ολοκλήρωση της θα αποφασιστεί η ποινική αξιολόγηση του 58χρονου και του 21χρονου.

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σε βάρος του 21χρονου για θανατηφόρα έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

