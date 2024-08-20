Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το δυστύχημα σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 19χρονος.

O 58χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού, τμήμα του οποίου έσπασε, οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πολυγύρου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και με την ολοκλήρωση της θα αποφασιστεί η ποινική αξιολόγηση του 58χρονου και του 21χρονου.

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σε βάρος του 21χρονου για θανατηφόρα έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.