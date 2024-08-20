Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 21χρονου χειριστή του παιχνιδιού του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, μέρος του οποίου έσπασε, με αποτέλεσμα χάσει τη ζωή του 19χρονος.

Ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού (περιστρεφόμενα καθίσματα) που αναζητούνταν, έφυγε από τον τόπο του δυστυχήματος και νωρίτερα σήμερα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Κιλκίς.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κασσάνδρας, που διενεργεί την προανάκριση.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μαζί με τον 58χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

O άτυχος 19χρονος από τη Βέροια, ο οποίος παραθέριζε στη Χαλκιδική μαζί με την οικογένεια του βρήκε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ακαριαίο θάνατο όταν έσπασε το κάθισμα του παιχνιδιού, στο οποίο συμμετείχε, μαζί με τον αδερφό του, μπροστά στα μάτια της μητέρας και του άλλου του αδερφού.



H κηδεία του 19χρονου αναμένεται να γίνει αύριο στις 11.00 στη Βέροια.

Το κάθισμα στο οποίο βρισκόταν ο 19χρονος ξεκόλλησε από τη θέση του και ο νεαρός να εκτινάχθηκε και χτύπησε το κεφάλι του. Δίπλα του, βρισκόταν ο αδερφός του.

«Εγώ ένιωσα το κάθισμα να ξεκολλάει, το λέω και στον αδερφό μου και σε μια φάση νιώθω να ξεκολλάει όλη η πλάτη και μετά από κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου, βλέπω να είμαι ανάσκελα, τον αδερφό μου να μην είναι δίπλα και να κρατιέμαι ασυναίσθητα από το σίδερο. Την ώρα που γύριζε έσπασε και έφυγε ο αδερφός μου από το κάθισμα. Με το που έσπασε το κάθισμα εμείς φωνάξαμε. Μας το σταμάτησαν άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί για διασκέδαση», ανέφερε ο αδερφός του 19χρονου.

Αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα. «Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Και να βλέπουμε το παιδάκι, τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω. Τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας για να βοηθήσουμε. Ο ένας αδερφός ήταν μαζί. Μπροστά στη μητέρα και το μικρό αδερφό», δηλώνει χαρακτηριστικά

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασσανδρείας σε κρίσιμη κατάσταση όμως λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

