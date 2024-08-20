Εκπτώσεις έως και 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών 

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών.

Fast Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024,

ΑΤΤΙCA GROUP: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα Ι.Χ. οχήματά τους και τα δίκυκλα για το χρονικό διάστημα από 18/8/2024-04/9/2024,

Goutos Lines (Καρθαία Ναυτική Εταιρεία): έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024,

Golden Star Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024,

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024,

Dodekanisos Sea Ways: έκπτωση 50% για επιβάτες,

Levante Ferries Group: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024,

Aegean Sea Lines: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024.

SeaJets: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 18/8/2024-02/9/2024.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο αναλαμβάνουν υπηρεσία. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι το σχετικό ΦΕΚ διορισμού τους, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια από την εταιρεία SKY express

H εταιρεία SKYexpress ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση δύο (2) αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο, για τη μετακίνηση των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας.

Η διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης έχει ως ακολούθως:

Οι δικαιούχοι επισκέπτονται στη σελίδα https://www.skyexpress.gr/el/newsletter/ekpaideutikoi-august24 μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, mail, τηλέφωνο και την υποβολή του ΦΕΚ διορισμού (PDF), θα λαμβάνουν στο e-mail τους τον σχετικό εκπτωτικό κωδικό, ώστε να τον εισάγουν κατά τη διαδικασία κράτησης/αγοράς του εισιτηρίου. O κωδικός ισχύει για 2 χρήσεις για εισιτήρια απλής μετάβασης ή μετ’ επιστροφής.

Ο κωδικός ισχύει για πτήσεις από 20/08/2024 έως 04/09/2024.

Ισχύει μόνο για όλες τις πτήσεις εσωτερικού.

Ισχύει για έναν επιβάτη ανά κράτηση.

Η προσφορά δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία ναύλου.

Η έκπτωση αφορά στο ναύλο και δεν εφαρμόζεται στους φόρους εισιτηρίου.

Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, ισχύουν οι όροι της εκάστοτε κατηγορίας ναύλου χωρίς την έκπτωση.

Όλες οι πτήσεις πρέπει να διεξαχθούν μεταξύ των ημερομηνιών ταξιδιού 20/08/2024 έως 04/09/2024

Στην περίπτωση παραβίασης των όρων και λανθασμένη υποβολή του ΦΕΚ η αεροπορική έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την αεροπορική εταιρεία SΚΥ express, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας οι οποίοι στηρίζουν και συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

