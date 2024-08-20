Λασίθι: Συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, φωτοβολίδες και αρχαία

Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες στο Λασίθι, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, όπλα, φωτοβολίδες και αρχαία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από 300 γραμμάρια κάνναβης, υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ζυγαριές και 9 τσιγαριλίκια, ενώ κατασχέθηκαν όπλα, χειροβομβίδες, φυσίγγια διαφόρων τύπων, πυροκροτητής, κροτίδες, ναυτικό καπνογόνο, βραδύκαυστα πυραγωγά σχοινία, αρχαία αντικείμενα, κ.ά.

Τα τρία πρόσωπα δύο άντρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και μετά από αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου ότι οι τρεις τους ενέχονται σε κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Δύο από τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν, ενώ επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε προπορευόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Ακολούθησε έλεγχος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα αυτοσχέδια τσιγάρα τα οποία περιείχαν 14,13 γραμμάρια κάνναβη ενώ ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και αποθηκευτικούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι τρεις Έλληνες.

Κατά την διάρκεια συνολικά των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: "14 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, εκ των οποίων τα δέκα καλλιεργούνταν με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας και σχετικός εξοπλισμός, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (305,21) γραμμαρίων, 6 χειροβομβίδες, 4 αποσυναρμολογημένες νάρκες με καπάκι και πυροδοτικό μηχανισμό και τμήματα βλήματος, 1 πυροβόλο πιστόλι και δύο γεμιστήρες, 3 αεροβόλα όπλα με τα παρελκόμενά τους (διόπτρα, τρίποδο, σφαιρίδια, αμπούλα προωθητικού αερίου κ.λ.π.), 717 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 1 κοινός πυροκροτητής (καψύλλιο), 1 κορμός από βλήμα όλμου, 2 βραδύκαυστα πυραγωγά σχοινία, 1 ναυτικό καπνογόνο, 352 κροτίδες διαφόρων τύπων, 11 κάλυκες διαφόρων τύπων, 1 κάννη πυροβόλου τυφεκίου, 3 ξιφολόγχες, 2 μαχαίρια, 10 τρίφτες διαφόρων ειδών, 5 φακελάκια με σπόρους κάνναβης, 2 ζυγαριές ακριβείας, αντικείμενα (2 νομίσματα, 5 πήλινα αντικείμενα, πέτρωμα) τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας αρχαιοτήτων".

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.

Πηγή: skai.gr

