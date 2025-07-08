Μέσα στη δικαστική αίθουσα του Αρείου Πάγου, τη στιγμή κατά την οποία το Ποινικό Τμήμα ανακοίνωσε ότι απορρίφθηκε η αίτηση Τούρκου εκζητούμενου και ότι θα έπρεπε να σταλεί στη γείτονα χώρα, ο ίδιος με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο τραυμάτισε ελαφριά το λαιμό του.

Έσπευσαν αμέσως οι αστυνομικοί και η Δικαστική Αστυνομία και του αφαίρεσαν το αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο.

Οι δικαστές κάλεσαν το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε μια μικρή εκδορά στο λαιμό.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στις φυλακές όπου κρατείτο.

Εισαγγελέας της έδρας ήταν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης, ο οποίος ανέβηκε στην έδρα για τη δημοσίευση και μόνο της απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.