Ομόφωνα ένοχη για το αδίκημα της «θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο» και της «ενσυνείδητης αμέλειας για το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου» έκρινε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας την 80χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ στον Αλμυρό, στο οποίο τον Αύγουστο του 2019 έχασε την ζωή της η 14χρονη Σεράινα, όταν εκτινάχτηκε από το παιχνίδι «Χαλί».

Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι κάθειρξη 8 ετών με κατ’ οίκον έκτιση, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη (παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα ως προς το θέμα της αναστολής).

Το βράδυ της Παρασκευής 30 Αυγούστου 2019, το 14χρονο κορίτσι διασκέδαζε στο παιχνίδι "Χαλί" του Λούνα Παρκ στο παζάρι του Αλμυρού, όταν εκσφενδονίστηκε και έπεσε σε άλλα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένοχος κατά πλειοψηφία κρίθηκε και ο 36χρονος χειριστής του μηχανήματος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με την έφεση να έχει, επίσης, ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η απόφαση δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο πλευρές.

Η μητέρα του κοριτσιού, με δάκρυα στα μάτια και ο πατέρας της εκνευρισμένος, αποχώρησαν από το δικαστήριο χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά εκφράστηκε η άποψη ότι τα όσα παρουσιάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία δεν αποτυπώνουν τα πραγματικά γεγονότα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.