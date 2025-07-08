Σε πνιγμό οφείλεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος των δύο άτυχων 16χρονων αγοριών - ξαδέλφια οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν χθες το απόγευμα από την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου, στην Ξάνθη.

Από τη νεκροψία - νεκροτομή που διεξήγαγε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης φαίνεται να προκύπτει ότι «οι θάνατοί τους τοποθετούνται χρονικά μεταξύ τους την ίδια ώρα, εντός υδάτων, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη κακώσεων, ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά τραύματα».

Συνεκτιμώντας τα δεδομένα της ιατροδικαστικής έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ένας από τους ανήλικους να προσπάθησε να βοηθήσει τον άλλο, όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να βγει από τα νερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

