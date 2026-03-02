Μεγάλη ή αρκετή δυσκολία αντιμετωπίζουν στην εύρεση προσωπικού οι περισσότερες επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, ενώ ακόμη και όταν βρίσκουν κάποιον/α εργαζόμενο, αυτός συχνά δεν καλύπτει τελικά τις ανάγκες τους.

Καμαριέρες και καμαριέροι, σερβιτόροι/ες και πωλητές/τριες είναι σήμερα οι ρόλοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση, αντανακλώντας το τουριστικό προφίλ του νομού.

Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από έρευνα στο πλαίσιο δράσης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εξεταστούν και να συνδεθούν με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 405 επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου, από τους κλάδους υπηρεσιών, μεταποίησης, εμπορίου και τουρισμού.

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν με σαφήνεια την ήδη διαπιστωμένη έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς και τη δυσκολία των επιχειρήσεων στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού.

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα «πόσο μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζετε στην εύρεση προσωπικού;» σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις απάντησαν πολύ μεγάλη (65,7%) ή αρκετή (21,6%), ενώ το 8,2% χαρακτήρισε ως «λίγη» τη δυσκολία.

Όταν ερωτήθηκαν ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην εύρεση προσωπικού (έως δύο επιλογές) οι συμμετέχοντες «έδειξαν» την έλλειψη υποψηφίων (44,9%) και ειδίκευσης (22,4%), ενώ ακολούθησαν κατά σειρά:

- το υψηλό κόστος (12,6%),

- οι μισθολογικές προσδοκίες (11,7%) και

- η υψηλή κινητικότητα/αποχωρήσεις (5,6%).

Πάνω από επτά στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 74,6%) απάντησαν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν προσωπικό στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 12,7% δεν έχει τέτοια πρόθεση και ίσο ποσοστό δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

Δυσεύρετοι σερβιτόροι, καμαριέρες και πωλητές/τριες

Στο ερώτημα εργαζόμενους ποιων ειδικοτήτων αναζητούν να προσλάβουν (πολλαπλές απαντήσεις), οι καμαριέρες και καμαριέροι εμφανίζονται στην πρώτη θέση με ποσοστό 21,9% και ακολουθούν:

- το service (11,2%),

- οι πωλητές/τριες και εξειδικευμένοι εργάτες (ποσοστό 9,3% έκαστη ειδικότητα),

- οι ανειδίκευτοι (8,2%),

- οι υπάλληλοι τουριστικών επαγγελμάτων (επίσης 8,2%),

- οι υπάλληλοι γραφείου και οι οδηγοί (από 6,6%) και

- οι σεφ (3,8%).

Οι περισσότεροι αναζητούν να προσλάβουν ανθρώπους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (44,3%) και ακολουθεί η εποχική εργασία (35%) και η μερική απασχόληση (16,4%).

Οι κρίσιμες δεξιότητες και τα soft skills, που δεν υπάρχουν

Ως κρίσιμες δεξιότητες δηλώνονται από τις επιχειρήσεις του δείγματος:

- η γνώση ξένων γλωσσών (26,4%),

- οι πωλήσεις-εξυπηρέτηση πελατών (24,7%),

- ο χειρισμός μηχανημάτων κι εξοπλισμού (13,8%) και οιψηφιακές δεξιότητες (11,3%), ενώ

- μεταξύ των ήπιων ή οριζόντιων δεξιοτήτων κυριαρχουν η υπευθυνότητα και η συνέπεια (25%), η ομαδική εργασία και η επικοινωνία (από 20,1%), η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων (13,7%) και η προσαρμοστικότητα (10,9%).

Στο ερώτημα «σε ποιο βαθμό οι υποψήφιοι που βρίσκετε καλύπτουν τις ανάγκες σας;» οι περισσότεροι (ποσοστό περίπου 60%) απάντησαν λίγο (52,2%) ή καθόλου (7,5%) και το 33,6% αρκετά.

Κατά τα λοιπά, το 77,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι παρέχουν εσωτερική εκπαίδευση στο προσωπικό τους, ενώ όταν ερωτήθηκαν αν θα τους ενδιέφερε να συμμετάσχουν σε προγράμματα, οι περισσότεροι (43,6%) απάντησαν καταφατικά ως προς τα προγραμματα κατάρτισης βάσει των αναγκών τους, το 21,1% έδωσαν θετική απάντηση ως προς την επανεκπαίδευση υιφστάμενου προσωικού, το 19,4% είπε «ναι» για τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση και το 15,9% για την πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Σχετικά με τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν αυξημένη ζήτηση στην επόμενη διετία, οι ερωτηθέντες διατύπωσαν την εκτίμηση ότι αυτά θα είναι κατά σειρά οι καμαριέρες/οι, ρεσεψιονίστ, προσωπικό βασικής εκπαίδευσης, τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτική), πληροφορική και ξένες γλώσσες, μάρκετινγκ, ειδικοί ΤΝ και διαχείρισης ακινήτων και ειδικότητες σχετικές με την κατασκευή.

