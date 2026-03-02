Λογαριασμός
Κολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη, είχε κίρρωση του ήπατος και είχε χτυπηθεί

Η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος - Η σορός της έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα σύμφωνα με το συμπέρασμα του ιατροδικαστή

Κολωνός

Στο συμπέρασμα πως τελικά δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος.

Παράλληλα, το δεύτερο συμπέρασμα του ιατροδικαστή είναι πως η σορός της γυναίκας έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα.

Σημειώνεται πως στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  • ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική
  • διακοπή κύησης
  • διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση 
  • παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Ωστόσο η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, ενδέχεται να αλλάξει λόγω των νέων στοιχείων από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία θα αποσαφηνίσει την κατάσταση του θύματος και θα προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα. Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από την σκάλα, όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφος της.

