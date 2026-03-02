Μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε πρατήρια καυσίμων σε όλη την Αττική, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ.

Υπό τον φόβο απότομης αύξησης των τιμών, οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, με αποτέλεσμα ήδη από νωρίς αρκετά πρατήρια να έχουν ξεμείνει από απλή αμόλυβδη.

«Εξαντλήθηκε από νωρίς η αμόλυβδη»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν έχει φανεί διαφορά στις τιμές, τουλάχιστον σε πρατήρια όπως το δικό της που εξακολουθούν να λειτουργούν με το τιμολόγιο του Σαββάτου. Όπως εξήγησε, «ο κόσμος έχει φοβηθεί και έρχεται μαζικά για ανεφοδιασμό. Αυτό δημιουργεί ένα κύμα πανικού και ήδη από πολλούς συναδέλφους ακούω ότι η απλή αμόλυβδη έχει εξαντληθεί. Όσοι ξεμείνουν σήμερα, θα αναγκαστούν να προμηθευτούν καύσιμο αύριο, καθώς αυθημερόν παραλαβές είναι πρακτικά αδύνατες, εκτός αν είχαν γίνει παραγγελίες από το Σάββατο».

Η κα. Ζάγκα σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των αυξήσεων. «Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις γιατί εντείνεται ο πανικός και δεν ωφελείται κανείς. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ: πολλά πλοία έχουν παγιδευτεί, ενώ άλλα αναγκάζονται να κάνουν μεγάλους παρακάμψεις, κάτι που αυξάνει το κόστος. Αυτό αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, αν η κρίση συνεχιστεί. Γι’ αυτό χρειάζεται ψυχραιμία».

«Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι για να εξαπατήσουμε, τον κόσμο»

Παρά τον διεθνή χαρακτήρα των εξελίξεων, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής εκτιμά ότι η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

«Απαιτείται σωστή διαχείριση από την πηγή, δηλαδή από τα δύο διυλιστήρια της χώρας. Αν τα διυλιστήρια δεν αυξήσουν τις τιμές χωρίς λόγο, δεν θα προκληθεί ισχυρό σοκ στην αγορά. Η αλυσίδα είναι σαφής: διυλιστήρια, εταιρείες, πρατηριούχοι. Ήδη, όπως πληροφορήθηκα, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από το Σάββατο και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια ανωμαλία. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι για να εξαπατήσουμε, τον κόσμο», τόνισε.

Αναφερόμενη στον κίνδυνο κερδοσκοπίας, τον οποίο χαρακτήρισε υπαρκτό, η κα. Ζάγκα επισήμανε ότι η ίδια ακολουθεί στάση αναμονής. «Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξω τις τιμές. Διατηρώ τις ίδιες που είχα το Σάββατο. Ακόμη και στο τελευταίο τιμολόγιο, όπου η διαφορά ήταν μικρή, δεν προχώρησα σε αναπροσαρμογή. Θα κινηθώ βήμα-βήμα, έτσι πρέπει να λειτουργούμε».

Συμπλήρωσε πάντως ότι, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, οι τιμές του φυσικού αερίου εμφανίζουν ήδη μεγαλύτερη μεταβολή, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να δώσει σαφή εικόνα. «Χρειάζεται πολλή ψυχραιμία και αυστηρή εποπτεία από τις αρχές, ιδιαίτερα απέναντι σε όσους ενδεχομένως επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση», ανέφερε.

Τέλος, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παράταση της κρίσης και του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ θα είχε δυσμενείς συνέπειες. «Είναι ένα σενάριο που ακούγεται τρομακτικό. Πιστεύω όμως ότι οι αρμόδιοι θα αναλάβουν την ευθύνη και θα προχωρήσουν στη σωστή διαχείριση. Δεν θέλω να υιοθετήσουμε σενάρια φόβου, γιατί πάνω σε αυτά συχνά πατούν όσοι επιδιώκουν εύκολο κέρδος», κατέληξε.

