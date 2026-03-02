Λογαριασμός
Ποινική δίωξη στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκυμονούσας συντρόφου του στον Κολωνό

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πρόκειται να πάει και στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί

Κολωνός

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της εγκυμονούσας συντρόφου του στον Κολωνό

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  • ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική
  • διακοπή κύησης
  • διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση 
  • παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κολωνός έγκυος Θανατος
