Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της εγκυμονούσας συντρόφου του στον Κολωνό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική

διακοπή κύησης

διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

