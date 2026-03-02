Της Έλενας Γαλάρη
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της εγκυμονούσας συντρόφου του στον Κολωνό.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
- ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική
- διακοπή κύησης
- διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση
- παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
