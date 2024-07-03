Στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί το 12χρονο αγόρι που συνελήφθη για την σεξουαλική κακοποίηση ενός 9χρονου παιδιού, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον παππού του 9χρονου στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του 12χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βιασμό με θύμα ανήλικο, ενώ μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του 12χρονου, που διώκονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (πλημμέλημα). Λόγω του ενιαίου της δικογραφίας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην ίδια ανακρίτρια.

Το φρικιαστικό συμβάν έγινε -σύμφωνα με την καταγγελία στις Αρχές- χθες το απόγευμα.

Όπως κατήγγειλε ο παππούς του 9χρονου αγοριού, αναζητούσε για ώρα χθες τον εγγονό του και τελικά όταν τον εντόπισε αντίκρισε -όπως είπε- το παιδί να κακοποιείται σεξουαλικά από τον 12χρονο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.