Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα αρχίσουν να περνούν από σήμερα, Παρασκευή, οι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα των πολεοδόμων που ενέκριναν, έναντι αμοιβής, παράνομες ενέργειες και κατασκευές. Ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου καλούνται να απολογηθούν συνολικά 21 κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί αύριο.

Πρόκειται για τέσσερις υπαλλήλους της Διεύθυνσης και Υπηρεσίας Δόμησης των Dήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας, στη Χαλκιδική, δύο μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και 15 ιδιώτες, στην πλειονότητά τους αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, μεταξύ αυτών κι ένας πρώην δήμαρχος.

Εις βάρος τους ο εισαγγελέας Πολυγύρου απήγγειλε κακουργηματικές διώξεις που, κατά περίπτωση, αφορούν τις εξής πράξεις: διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία-δωροδοκία, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και συμμορία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι τιμές για το «γρηγορόσημο» κυμαίνονταν από 250 έως 1.000 ευρώ, ενώ το κόστος για την έγκριση παράνομης κατασκευής ή ενέργειας, όπως ψευδή βεβαίωση διοικητικών πράξεων, μη κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών, ξεκινούσε από 1.000 ευρώ και έφτανε έως τις 20.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. που κορυφώθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις των εμπλεκόμενων προσώπων, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρέθηκε στην κατοχή των πολεοδόμων.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών θυρίδων και ακινήτων των βασικών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο ύστερα από καταγγελίες και ήδη ταυτοποιήθηκαν περισσότερες από 90 περιπτώσεις διαφθοράς. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 86 άτομα, μεταξύ αυτών υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης άλλων δήμων, που συνέδραμαν περιστασιακά τη δράση του κυκλώματος ή επωφελούνταν από αυτό ως «πελάτες» ή ακόμη προέβησαν στην τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, εκτός πλαισίου δράσης του κυκλώματος.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.