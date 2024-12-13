Σε αποκάλυψη για μια από τις πιο σκανδαλώσεις υποθέσεις του κυκλώματος στη Χαλκιδική, προχώρησε ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία η μαφία της Πολεοδομίας φρόντισε να εισπράξει εργολάβος 3 εκατομμύρια ευρώ για έργο που δεν ξεκίνησε ποτέ, ενώ όσοι τολμούσαν να μιλήσουν έπεφταν ακόμη και θύματα ξυλοδαρμού.

«Υπάρχει μια οργάνωση μαφίας, για αυτό και δύσκολα θα βρείτε ανθρώπους ευθέως να ομολογήσουν αυτά που γνωρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μικρή κοινωνία, κλειστή, και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Για κάποιους υπήρχε ας πούμε ένας καπνός, τώρα θα αποδειχθεί αν είναι και φωτιά» δηλώνουν στην κάμερα του ΣΚΑΪ κάτοικοι της περιοχής.

Δήμος Σιθωνίας, ένας πρώην Δήμαρχος, ένας προϊστάμενος Πολεοδομίας και ένα όργιο αυθαιρεσιών που όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι όλοι έβλεπαν, όμως κανένας δεν μιλούσε. Ο ΣΚΑΪ αποκλαύπτει μια σκανδαλώδη υπόθεση δημοσίου έργου-φαντάσματος, η οποία φαίνεται ότι έστρεψε τις Αρχές στα ίχνη του πολυπλόκαμου κυκλώματος. Ο έλεγχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ, με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας», έδειξε ότι ενώ είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και συμβασιοποίησης, δεν ξεκίνησε ποτέ η εκτέλεσή του.

Το πιο σκαναδαλώδες: όπως φαίνεται σε δεύτερο έγγραφο, κάποιοι πρόλαβαν να εγκρίνουν πληρωμές 3 εκατομμυρίων ευρώ για εκτελεσθείσες εργασίες στις 27 Φεβρουαρίου 2015, δηλαδή μόλις μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η οποία διαπίστωνε ότι οι εργασίες αυτές δεν είχαν καν ξεκινήσει. Στο έγγραφο υπήρχε υπογραφή του προϊσταμένου της Πολεοδομίας του Δήμου, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος που «θησαύριζε», εκμεταλλευόμενος την οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής.

Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς σε όσους τολμούσαν να μιλήσουν

Όσοι τόλμησαν να μιλήσουν για τα όσα συνέβαιναν, δέχθηκαν επιθέσεις. Σύμφωνα με ένα θύμα ξυλοδαρμού, «έκανα μια καταγγελία, είχα δει μερικές περιπτώσεις για παράνομες άδειες. Ανάβω ένα καντηλάκι, σε ένα εκκλησάκι, πριν πάω στη δουλειά μου. Εκεί φύλαγε κάποιος και όταν άναψα το καντήλι, παρουσιάστηκε μπροστά μου με ένα κράνος, με χτύπησε μια γροθιά και ευτυχώς - είμαι τυχερός σε αυτό - μου έσπασε το ζυγωματικό, αλλά έπεσα από τον βράχο κάτω από 3,5 μέτρα και δεν με αποτέλειωσε».

Οι πρακτικές μαφίας, όπως καταγγέλλει το θύμα, συνεχίστηκαν και με απόπειρες χρηματισμού. «Προσπάθησε κάποια στιγμή να βρεθούμε για να συμφωνήσουμε με ανταλλάγματα να υποχωρήσω», όπως λέει, αναφερόμενος στον πρώην δήμαρχο.

Στην έκθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή μιλούσε για φωτογραφικούς όρους και παραβίαση της αρχής διαφάνειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της επίμαχης σύμβασης διαπιστώθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία δεν έλαβε τη δέουσα δημοσιότητα».

Μετά από αυτήν την έκθεση, η νέα δημοτική αρχή έθεσε σε αργία τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας. Στόχος των Αρχών είναι τα στόματα να ανοίξουν και να αρχίσουν να μιλούν και τα 86 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως πελάτες του κυκλώματος.

Ζητούσαν «γρηγορόσημο» 20.000 ευρώ για νόμιμο έργο

Όπως αποκαλύπτει στο ρεπορτάζ του ο Νίκος Μαλλιαράκης, υπάρχει μια ακόμα καταγγελία σύμφωνα με την οποία οι ενδιάμεσοι τοπογράφοι του κυκλώματος ζήτησαν 20.000 ευρώ για να εκδώσουν οικοδομική άδεια για έργο που ήταν καθόλα νόμιμο.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο καταγγέλων στον ΣΚΑΪ, τους άφησαν να περιμένουν ακόμη και για χρόνια, χωρίς να τους εξυπηρετήσουν μέχρι τελικά να υποκύψουν και να τους δώσουν όσα ζητούσαν. Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλά για «γρηγορόσημο», αλλά για εκβιασμό.

Πηγή: skai.gr

