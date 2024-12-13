Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα (16/12) στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης λόγω εκτέλεσης εργασιών, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της λεωφόρου Ποσειδώνος από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Συγγρού έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Βάθη, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής δήμων Π.Φαλήρου και Αλίμου, κατά το χρονικό διάστημα από 16-12-2024 έως 21-12-2024 και κατά τις ώρες 22.00 - 05.00 της επομένης.

Παράλληλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, της λεωφόρου Βουλιαγμένης, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Γλυφάδας, τη 16-12-2024 κατά τις ώρες 00:01΄ έως 06:00΄ και 22:00΄ έως 06:00΄ της επομένης και 22:00΄έως 23:59΄ της 17-12-2024, ως εξής:

Στο ύψος της συμβολής της με οδό Ρήγα Φεραίου (και Αρτέμιδος).

Στο ύψος της συμβολής της με οδό Πρίγκιπος Πέτρου.

Στο ύψος της συμβολής της με τη Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

