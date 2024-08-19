Δύο επιβάτες πλοίου τραυματίστηκαν χθες βράδυ κατά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) CHAMPION JET 1 με σημαία Κύπρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό, κατά την αποβίβαση από τον αριστερό καταπέλτη του πλοίου, η 35χρονη γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στη μέση, τον αυχένα και στο αριστερό χέρι.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος στην προσπάθειά του να βοηθήσει την 35χρονη, γλίστρησε στον καταπέλτη και τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 32χρονος Πλοίαρχος και ο 37χρονος Ύπαρχος του πλοίου, για παράβαση των άρθρων 291 "Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών", 306 "Έκθεση", 307 "Παράλειψη προσφοράς βοήθειας" και 314 "Σωματική βλάβη από αμέλεια" του Π.Κ. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Θήρας.

Πηγή: skai.gr

