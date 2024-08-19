Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση και καλάμια σε ρεματιά, επί της οδού Λεμονά, στο Μαρούσι, περίπου

στο ύψος του Σισμανόγλειου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επι της οδού Λεμονά στο Αμαρούσιο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2024

Πηγή: skai.gr

