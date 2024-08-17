Δραματική έκκληση για το ιστορικό κτίριο της Μονής Εσφιγμένου απηύθυνε ο αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίος, ηγούμενος της Μονής, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει από σεισμούς.

Με αφορμή την πλειάδα πρόσφατων σεισμών στο Άγιο Όρος και σχετικές αναφορές του καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχου, ο ηγούμενος εξηγεί ότι οι καταληψίες της Μονής Εσφιγμένου απαγορεύουν την είσοδο στη Μονή για έλεγχο κτιρίων και κειμηλίων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή.



«Επίσης με την κατάληψη εμποδίζουν οποιαδήποτε έργα αναστήλωσης. Η δικαιολογία τους είναι πως, εφόσον για οποιαδήποτε αναστήλωση δίδεται οικονομική ενίσχυση με "σατανικά χρήματα" της ΕΕ, θα καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους και άλλα φαιδρά. Ίσως θα προτιμούσαν την επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας ή την προσέλκυση "ευλογημένων" χρημάτων από ολιγάρχες της "αγίας" Ρωσίας».

Όπως και να έχει, υπογραμμίζει, η Μονή Εσφιγμένου είναι η μόνη ίσως Μονή στο Άγιο Όρος που δεν έχει συντηρηθεί σωστά εδώ και δεκαετίες. Με ένα δυνατό σεισμό κινδυνεύει όλο το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα μαζί με το καθολικό της Μονής, το οποίο έχει εγκαινιάσει ο αγ. Γρηγόριος Ε'. Κινδυνεύουν και οι ανθρώπινες ζωές όλων των συμμετεχόντων στην κατάληψη που παρέσυρε ο αρχικαταληψίας Μεθόδιος.

«Αλλά οι ανθρώπινες ζωές και η συντήρηση του αιωνόβιου ναού και λοιπών κτιρίων είναι ασήμαντα μάλλον για τον αρχικαταληψία-απατεώνα Μεθόδιο Παπαλαμπρακόπουλο, καθώς επανειλημμένως έχει απειλήσει, πως ακόμα και αν δεν κινδυνέψει από σεισμό το κτίριο, θα το ανατινάξει ο ίδιος κάνοντας το Κούγκι, αν το ελληνικό κράτος δεν πράξει σύμφωνα με το θέλημά του».

«Απειλείται ένα ιστορικό κτήριο εκκλησιαστικής, εθνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO εξαιτίας όχι μόνο κάποιων 40 παραφρόνων και παρασυρμένων που το καταλαμβάνουν παρανόμως, αλλά και από όλο το πολιτικό-δημοσιογραφικό δίκτυο συμφερόντων που τους υποστηρίζει και κυρίως λόγω της παράβασης καθήκοντος των αρχών ασφαλείας της ελληνικής πολιτείας» καταλήγει ο ηγούμενος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.