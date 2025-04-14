Hellenic Train : Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 1551 λόγω βλάβης

Ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 15:30, λόγω βλάβης στο ηλεκτρικό, η αμαξοστοιχία 1551 που εκτέλεσε το προαστιακό δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα, με 51 επιβάτες, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από τον σταθμό της Οινόης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική που μαζί με το πιστοποιημένο προσωπικό της εταιρείας και παρουσία της Αστυνομίας βοήθησε στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στην ασφαλή μετακίνησή τους μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.

Για τον ασφαλή απεγκλωβισμό απαιτείται ολική διακοπή ηλεκτροδότησης του δικτύου στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις σε ορισμένες γραμμές της Hellenic Train στο εν λόγω τμήμα.

Τα αίτια της βλάβης διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

