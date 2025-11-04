Στη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το έγκλημα με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα με θύμα έναν 20χρονο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις για την υπόθεση ενώ αναμενόταν και η σύλληψη δύο τραυματιών που νοσηλεύονται.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο οπαδικό επεισόδιο συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία φέρεται να επέβαιναν σε δύο οχήματα. Όλα ξεκίνησαν όταν οι τέσσερις επιβάτες ενός οχήματος και ομοίως οι τέσσερις επιβάτες ενός άλλους οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Οι δύο ομάδες φαίνεται πως ξεκίνησαν από την Αρτάκη και κατέληξαν στη Χαλκίδα, όπου οι νεαροί συνεπλάκησαν. Κατά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά ο 20χρονος. Φίλοι τον μετάφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος του καθώς έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Οι δύο τραυματίες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα σε διαφορετικά σημεία.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα της συμπλοκής

Σε εξέλιξη βρίσκεται το στάδιο της προανάκρισης για τους έξι από τους εφτά συλληφθέντες, καθώς ο έβδομος κρατείται στο νοσοκομείο φρουρούμενος.

Αύριο, Τετάρτη αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα μαχαίρια από την αιματηρή επίθεση, παρά μόνο ένα στειλιάρι.

Εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας αλλά και τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους που έσπευσαν στη Χαλκίδα, διαπίστωσαν ότι η στιγμή της φονικής συμπλοκής των ομάδων των αντίπαλων οπαδών έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Βλέποντας το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν ότι ένα άτομο που δεν είναι ανάμεσα στις δύο τετράδες που συνεπλάκησαν, έσπευσε στο σημείο – πιθανότατα, λένε οι αστυνομικοί, κάποιος τον ειδοποίησε – και εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Πρόκειται για το άτομο που έχει επίσης συλληφθεί ενώ άγνωστο παραμένει αν είναι εκείνο που έχει κρύψει και τα μαχαίρια. Αναμένεται και εκείνος να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

Η εμπλοκή στην υπόθεση Λυγγερίδη

Από τις συλλήψεις στις οποίες προχώρησαν οι Αρχές μόνο ένας 19χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία το 2023. Ο νεαρός φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Μετά τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών, ο ανήλικος είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο, έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε, για να μην συλληφθεί. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Στη Χαλκίδα βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας, που ερευνά το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στη συμπλοκή.

