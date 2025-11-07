Λογαριασμός
ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 132 θέσεις επιτυχόντων του πρώτου γραπτού διαγωνισμού

Η προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, για 132 μόνιμες θέσεις ΠΕ & ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

Πινακίδα ΑΣΕΠ κτιρίου

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4ΓΒ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου, από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης-πρόσκλησης 2Γ/2022.

Δείτε αναλυτικά εδώ

