Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 4ΓΒ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου, από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης-πρόσκλησης 2Γ/2022.

