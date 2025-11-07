Αρχίζει την 14 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την 5η Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση του προγράμματος «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών».

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή και με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών, που χρήζουν εξατομικευμένων υπηρεσιών Πρώϊμης Παιδικής Παρέμβασης.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με κωδικούς taxinet μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών.

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά μήνα για κατ' ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα, σε 600 ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ' ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή 400 ευρώ ανά μήνα για κατ' ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα.

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου Ωφελούμενου.

Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα.

Κατά την επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αίτηση των ωφελούμενων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης για τους ωφελούμενους του προγράμματος ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας - https://minscfa.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) www.eetaa.gr στο πεδίο των ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - https://greece20.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

