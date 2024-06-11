Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή αστυφύλακα καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την καταγγελία 34χρονης ο αστυφύλακας ο οποίος υπηρετεί σε ΑΤ στην Αθήνα και στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα, κατόπιν λεκτικής αντιπαράθεσης ο αστυφύλακας πρώτα πήρε το κινητό της πρώην συντρόφου του και με το κράνος του την χτύπησε. Κατόπιν την απείλησε ότι θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες της που είχε στην κατοχή του.

Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της 34χρονης ενώ αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε ο αστυφύλακας κατηγορείται για:

- εκδικητική πορνογραφία

- κλοπή

- νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας

– σωματική βλάβη

– απειλή

Πηγή: skai.gr

