Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλκίδα: Αστυνομικός χτύπησε την πρώην σύντροφό του με κράνος - Την απείλησε ότι θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες της

Σύμφωνα με την καταγγελία της 34χρονης κατόπιν λεκτικής αντιπαράθεσης ο αστυφύλακας πρώτα πήρε το κινητό της πρώην συντρόφου του και με το κράνος του την χτύπησε και έπειτα την απείλησε ότι θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες της

Χαλκίδα αστυνομικός

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή αστυφύλακα καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την καταγγελία 34χρονης ο αστυφύλακας ο οποίος υπηρετεί σε ΑΤ στην Αθήνα και στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα, κατόπιν λεκτικής αντιπαράθεσης ο αστυφύλακας πρώτα πήρε το κινητό της πρώην συντρόφου του και με το κράνος του την χτύπησε. Κατόπιν την απείλησε ότι θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες της που είχε στην κατοχή του.

Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της 34χρονης ενώ αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε ο αστυφύλακας κατηγορείται για:

- εκδικητική πορνογραφία

- κλοπή

- νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας

– σωματική βλάβη

– απειλή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ενδοοικογενειακή βία Χαλκίδα αστυνομικός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark